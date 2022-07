La Supercoppa di Lega 2022 torna in Arabia Saudita dopo 2 anni di pandemia

Per Milan-Inter, prossima finale di Supercoppa 2022 si torna in Medio Oriente. «Ea Sports Supercup»: è la nuova denominazione ufficiale dalla Supercoppa (EA Sports sarà il title sponsor dell’evento), ovvero la sfida tra la squadra vincitrice della Serie A e quella che ha trionfato nell’ultima edizione della Coppa Italia. Nella prossima stagione si giocherà il 18 gennaio 2023, a Riyad (capitale, nonché polo finanziario dell’Arabia Saudita). La Coppa torna in Medio Oriente dopo due anni in cui, a causa della pandemia, è stata giocata esclusivamente in Italia.