Al via la nuova partnership tra FC Inter e Konami

(di Domenico Gabriele) – FC Internazionale Milano e Konami hanno stretto un nuovo accordo pluriennale, una vera e propria collaborazione a 360 gradi. La società leader nel gaming diventerà Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del club nerazzurro con il logo di “eFootball”, la nota serie di videogames a tema calcio di Konami, che sarà per la stagione 2022/23 sul retro delle maglie della prima squadra maschile, femminile e delle squadre giovanili oltre al kit pre-match indossato dai giocatori nel riscaldamento delle partite.

A testimonianza dell’impegno a 360 gradi del brand Konami, i naming rights del centro sportivo di Inter Woman e del settore giovanile prenderà il nome di “Konami Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti” e inoltre, il centro sportivo ospiterà una serie di eventi rivolti ai giovani del settore nerazzurro, ma anche ai centri di formazione Inter, le scuole di calcio e le Inter Academy Internazionali in visita a Milano. Ovviamente la partnership non poteva non prevedere un accordo sul gaming; Konami lavorerà in sinergia con i nerazzurri su progetti nazionali e internazionali legati al mondo eSports, che verranno svelati nel corso della stagione.

“Questo nuovo accordo pluriennale di partnership globale testimonia l’importanza di un percorso comune tra Inter e KONAMI”, dichiara Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, “un chiaro impegno che riprende un legame cominciato anni fa e che proseguirà in futuro, basato su valori e obiettivi condivisi” (fonte Inter.it). “Siamo estremamente soddisfatti di riaccogliere Konami nella famiglia Inter e di annunciare questa nuova importante partnership unica nel suo genere, che prova ancora una volta il valore sempre in crescita del brand nerazzurro e la capacità di rappresentare la piattaforma di comunicazione perfetta, per ingaggiare un target giovane, innovativo ed internazionale, capace di connettere milioni di appassionati in tutto il mondo, grazie ad una strategia a lungo termine. A partire da questa stagione, Konami avrà un ruolo da protagonista all’interno del nostro mondo” – ha dichiarato Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano“.