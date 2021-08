Decò sulle maglie del Bari e al fianco di Napoli e Roma nella stagione 2021/22

Il marchio Decò si lega, in questa nuova stagione sportiva, a tre squadre del Centro-Sud: SSC Napoli, AS Roma e SSC Bari. Oltre a rinnovare la storica partnership con la società partenopea, Multicedi (società proprietaria del brand Deco) si affianca ai giallorossi e, per la prima volta, al Bari.

Per Napoli e Roma, impegnate nel prossimo campionato di Serie A, Decò sarà il supermercato ufficiale. Per i capitolini, la partnership si estende al team femminile. Per la squadra pugliese Decò invece sarà il main sponsor: il logo campeggerà sulla casacca utilizzata nel campionato di Serie C.

“Le partnership sono accompagnate da una campagna di comunicazione di lungo periodo, intesa a esaltare la fortissima relazione esistente tra i tre club e il territorio che ognuno di essi, rispettivamente, rappresenta. Decò racconta, così, la passione collettiva per il pallone attraverso delle espressioni dialettali o vernacolari, ormai entrate di diritto nell’immaginario dei tifosi e nel lessico sportivo corrente: se a Roma er cucchiaio è un gesto tecnico ormai patrimonio identitario e a Napoli impazza il tormentone o’ tiraggir, a Bari nessuno ha dimenticato u trenin, colorita esultanza post-gol diventata negli anni Novanta simbolo sportivo di un’intera città”. – si legge in una nota dell’azienda.

Nata nel 1993, nel giro di pochi anni, Multicedi ha saputo imporsi come impresa di punta della distribuzione organizzata.

La sede amministrativa è a Pastorano, in provincia di Caserta. Il CEDI rappresenta il cuore dell’azienda; completano la struttura le piattaforme dedicate rispettivamente al fresco, ai surgelati e all’ortofrutta. E’ presente con 400 punti vendita in sei diverse regioni italiane del Centro-Sud (Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio). Nel 2020 ha fatturato 1.3 miliardi di euro, leader GDO in Campania (18,7% del mercato grazie ad una capillare presenza di iper, super e liberi servizi).