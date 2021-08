Dacia e Udinese insieme fino al 2023. Lo stadio dei bianconeri sempre più “green”

Dopo 10 anni di collaborazione tra Dacia e l’Udinese calcio, con la nascita della Dacia Arena, è stata rinnovata per altri 3 anni la partnership tra il marchio del gruppo Renault e la squadra di calcio friulana. In questa nuova stagione, tra l’altro, debutta sulla maglia da gioco il nuovo logo “Dacia” ben visibile sulla parte alta delle divise dei bianconeri. Per l’occasione lo stesso impianto sportivo è stato il “teatro” di lancio del “Model Year 21” della linea Duster (nella foto in primo piano).

La casa del Gruppo Renault ha presentato gli aspetti principali di questo modello: autonomia fino a 305 km in città, la possibilità di ricaricare l’80% in una ora con colonnina in corrente continua a 30 kw, un look accattivante insieme ad un prezzo competitivo, da 9.460 euro con incentivi, per questa prima vettura 100% elettrica di Dacia. I risultati sono più che positivi: oltre 4mila ordini in meno di 4 mesi e l’80% di questi sulla versione più accessoriata, la comfort plus.

La “Nuova Dacia Spring” può considerarsi l’anello di congiunzione tra la nuova gamma dei veicoli Dacia e la “Dacia Arena”. Nel corso della stagione sportiva 2019/2020, infatti, Udinese calcio ha lanciato l’ambizioso progetto “stadio CO2 free”, con l’obiettivo di rendere “Dacia Arena” uno stadio sempre più green e sostenibile. L’impianto bianconero è, infatti, alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas a impatto ambientale zero. Grazie alle forniture green, sono state evitate oltre 1.500 tonnellate di CO2.

“Green” come la nuova maglia Away (per le gare in trasferta), presentata in anteprima alla “Dacia Arena”, che l’Udinese calcio indosserà nel corso della prossima stagione 2021/2022, realizzata in Eco-Softlock, il cui filato viene prodotto con poliestere 100% riciclato da PET.

Sulla nuova maglia dell’Udinese arriva anche il nuovo logo Dacia, elemento al centro della nuova identità visuale. Il nuovo logo in esame sarà presente sulle vetture a partire dal secondo semestre 2022.