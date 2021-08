Primo sleeve sponsor nella storia del Milan

L’exchange trading BitMEX (marchio di proprietà di HDR Global Trading, registrato nelle Seychelles e con sedi commerciali in tutto il mondo) è, dallo scorso 10 agosto, il primo sleeve sponsor nella storia dei rossoneri (l’accordo commerciale è di durata pluriennale). Il logo dell’azienda, specializzata nel trading di criptovalute e nei derivati digitali, sarà visibile sulla manica sinistra della squadra lombarda.

BitMEX (l’acronimo sta per “Bitcoin Mercantile Exchange”) farà il suo debutto sulla maglia gara il prossimo 23 agosto, quando il Milan affronterà la Sampdoria, in trasferta, nella prima giornata della Serie A 2021/22.

In sintesi il brand straniero apparirà sulla manica della divisa della squadra maschile e femminile in tutte le competizioni, inclusa la Champions League, e sulla casacca del team di eSports rossonero (sempre nella posizione di sleeve partner).

L’operazione è economicamente interessante per il Milan, ma anche una novità assoluta a livello marketing (per la prima volta, infatti, il club lombardo ha scelto di cedere lo spazio della manica).

BitMEX ha acquisito anche i diritti di “principal partner” e “official cryptocurrency trading partner”. La collaborazione offrirà alla fan base internazionale rossonera (si stimano più di 500 milioni tra tifosi e semplici simpatizzanti) un accesso diretto al mondo delle criptovalute, con offerte speciali per gli utenti registrati nel database.

L’ingresso del nuovo sponsor è solo la conferma di un processo di sviluppo inarrestabile per il mondo del calcio (non solo italiano). Il mercato delle sponsorizzazioni sportive si sta modificando ed evolvendo. Continuano a guidare i settori dell’alimentare e del credito (tradizionale), ma nuovi operatori della finanza digitale e dell’hi-tech si stanno affacciando, consapevoli dell’importanza dello sport come piattaforma di visibilità per prodotti e servizi di ultima generazione.