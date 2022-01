Betfair sigla con il Cariocão il più grande accordo sui diritti di denominazione per i tornei regionali in Brasile

(di Emanuele de Laugier) – Nel 2022, il campionato Carioca, il torneo più visto tra tutti quelli degli Stati federali brasiliani, avrà Betfair ad accompagnare il nome ufficiale della competizione. La compagnia di scommesse ha siglato il più grande accordo commerciale sui diritti di denominazione tra tutte le competizioni regionali in Brasile.

Il contratto tra Betfair e il Cariocão prevede una distribuzione senza precedenti dei media su tutte le piattaforme che mostreranno le partite e sui canali ufficiali del campionato. Inoltre l’intesa comprenderà la sponsorizzazione delle trasmissioni dei match su Record TV. Betfair sarà il main sponsor del torneo e il nome ufficiale della prossima competizione sarà Cariocão Betfair 22. Il primo turno del campionato sarà il 25 gennaio e vedrà sfidarsi Boavista e Botafogo. Saranno 12 le squadre partecipanti che si affronteranno in un singolo girone. Le prime quattro avanzeranno alle semifinali e le due vincenti si affronteranno in finale, in programma ad aprile.

Il torneo sarà disponibile sia in chiaro che su pay-TV. Record TV (chiaro) mostrerà le 16 partite principali del campionato Carioca in 20 su 26 Stati brasiliani. Questi match saranno anche disponibili per i fan in streaming su Youtube, Facebook e Twitch. Le pay-TV e i servizi di distribuzione OTT (Claro, Claro Box TV, Sky, Directv GO, Vivo e Cariocão Play) faranno vedere in pay per view tutte le 78 partite del Cariocão Betfair 22.

L’applicazione OTT Cariocão Play fornirà un nuovo tipo di trasmissione, in partnership con Betfair, durante le partite rivolta ai fan che amano vedere le statistiche in tempo reale.

Durante la trasmissione delle partite del campionato Carioca, secondo il contratto, Betfair avrà molto spazio per mettere in risalto il proprio brand. Infatti il logo della società di scommesse comparirà sul pallone ufficiale del torneo, sul trofeo e sulle medaglie dei campioni finali. Mentre, in tutti gli stadi, la compagnia avrà degli spazi pubblicitari e il marchio comparirà nella scenografia di tutte le cabine di trasmissione delle partite.

“Il campionato Carioca è uno dei più eccitanti del paese e ha una portata nazionale. Oltre a potersi aspettare contenuti di qualità, i tifosi potranno contare su numerose opportunità di scommessa per il Cariocão, permettendo loro di sperimentare l’emozione di scommettere su ogni dettaglio del match mentre staranno tifando per la loro squadra preferita”. Ha commentato Kimberley Daly, Direttrice del Marketing di Betfair. Betfair è anche lo sponsor ufficiale della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana dal 2019.

