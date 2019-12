AS ROMA: FRIEDKIN AD UN PASSO DALL’ACQUISTO DEL CLUB GIALLOROSSO

(di Daniele Rizzi) – Dopo sette anni alla guida della società giallorossa, una semifinale di Champions League, nessun titolo vinto, l’imprenditore italo-americano James Pallotta esce di scena, vendendo tutta la propria quota (pari all’82%) nella AS Roma al magnate Dan Friedkin.

Californiano di San Diego, ma texano di adozione, Dan Friedkin ha un giro di affari di oltre 10 miliardi di dollari: Ceo del gruppo Friedkin e gestore dei concessionari del marchio Toyota attraverso la società “Gulf State” (esclusivista in 5 Stati a stelle e strisce), il magnate è a capo di un impero composto da 12 società facenti capo alla holding di famiglia. Detiene interessi nel mondo dell’entertainment, dove ha prodotto il film sul “caso Getty”, e nel turismo, con investimenti nel ramo delle hotellerie di lusso, la catena Auberge Resorts con hotel a 5 stelle in Messico, USA, Fiji e Grecia.

Le trattative per la cessione del club, riprese la vigilia di Natale, si erano arenate dieci giorni prima a causa della valutazione societaria: 50 milioni di dollari la differenza tra la richiesta del venditore (800 milioni) e l’offerta dell’acquirente (750 milioni). Il preliminare praticamente raggiunto ieri dopo una videoconferenza fra i due imprenditori, si aggira sui 790 milioni di dollari, al lordo dei 272 milioni di debiti rinegoziati attraverso un bond a sette anni emesso da Goldman Sachs.

Nel prezzo che corrisponde alla valutazione complessiva della società quotata in Borsa, ci sono dunque da detrarre il ripagamento del bond oltre all’aumento di capitale da 150 milioni di dollari da versare in più tranche, entro il 2021, e che sarà a carico del tycoon californiano.

Dopo l’accordo avvenuto fra le parti, entrano ora in campo i legali delle società per la definizione dei termini contrattuali del passaggio di consegne. JP Morgan sarà l’advisor di Friedkin, mentre Pallotta sarà assistito da Goldman Sachs e dallo studio Chiomenti (studio Legale di Roma).

Gli interessi del gruppo di Houston svariano dal settore dell’aviazione a quello delle produzioni televisive e cinematografiche, ma il futuro proprietario della Roma non ha in mente di comprare per rivendere. L’obiettivo è differente rispetto a quello di Pallotta: Friedkin, infatti, vuole affermare le sue attività anche in Europa, e per farlo, la sua strategia avrà bisogno di tempo e di molto lavoro.