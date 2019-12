Cagliari calcio rinnova il legame con la Regione Sardegna

(di Gregorio Scaglioli) – Cagliari calcio ha firmato un prolungamento di contratto di sponsorizzazione con l’assessorato al Turismo della Regione Sardegna che sarà il nuovo main sponsor dei rossoblu per i prossimi 3 anni, la cifra dell’accordo si aggira complessivamente intorno ai 9 milioni di euro.

Sulla divisa ufficiale della squadra apparirà il logo “Sardegna” che andrà a sostituire quello di Isola che caratterizzava il contratto precedente, l’intesa è stata firmata dall’assessore al Turismo, Gianni Chessa insieme ai dirigenti del Cagliari.

Il nuovo accordo vuole aumentare la promozione del turismo sardo attraverso la creazione di un’applicazione dedicata oltre alla volontà di organizzare partite amichevoli in Germania per aumentare la visibilità della squadra anche all’estero.

Il Cagliari è una delle sorprese di questo campionato e attualmente si trova in sesta posizione (in piena zona Europa League) con 29 punti conquistati in 17 giornate grazie ad un lavoro societario impeccabile che ha permesso di rinforzare la rosa attraverso la vendita di pezzi pregiati come Barella.