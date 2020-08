Al via la biglietteria del “WPT Sardegna Open 2020” in partnership con TicketOne

La locandina del WPT Sardegna Open 2020 presented by Enel - www.italianopenwpt.com

Aperta ufficialmente la “biglietteria” del “WPT Sardegna Open 2020”, in programma a Cagliari dal 6 al 13 settembre (in totale 5 campi di Padel, con il supporto tecnico-organizzativo del Tennis Club Cagliari).

Gli organizzatori (NSA Group) hanno previsto due tipologie di tagliandi di ingresso (acquistabili esclusivamente sul sito di TicketOne.it – la vendita sarà attiva dalle ore 15:00 di oggi), cliccando sullo spazio “Acquista Biglietti”: “ridotto tesserati” e “intero” (per “Ground” e “Tribuna”).

Sempre l’organizzazione della manifestazione ha creato una pagina specifica (raggiungibile al seguente link – con vendita a partire sempre dalle ore 15:00): https://italianopenwpt.com/tickets, con tutte le informazioni per i fan interessati all’evento.

Insieme alle strutture del TC Cagliari vi sarà anche la cornice suggestiva del “Bastione di Saint Remy”, dove verrà allestito un ulteriore campo (non è prevista biglietteria a pagamento, ma accesso gratuito “controllato “nel rispetto del distanziamento sociale). Vera e propria “cartolina” televisiva del torneo e un’opportunità in più per dare risalto alle bellezze culturali/paesaggistiche di Cagliari e della Regione Sardegna (title dell’evento sportivo).

Ideale prologo del WPT Sardegna Open 2020 sarà il “FIP Star Cagliari”, dal 3 al 6 settembre, organizzato e gestito sempre all’interno del TC Cagliari.

Per seguire questo torneo, da cui sono esclusi, per regolamento, i primi 50 del ranking maschile WPT e le prime 16 di quello femminile, sono previste due categorie di tagliandi: ridotto tesserato “ground” (prezzo: 6 euro) e intero “ground” (prezzo: 12 euro).

Il momento clou delle giornate di gare è chiaramente il “WPT Sardegna Open” (6-13 settembre).

Previsti i biglietti “Ground”, che consentono di accedere all’impianto, ma non alle tribune del Campo Centrale e i biglietti “Tribuna”, che consentono di accedere all’impianto e di sedere sulle tribune del Campo Centrale.

Di seguito i prezzi* per le diverse fasi/giornate del torneo “WPT Sardegna Open 2020 – presented by Enel” (dal 6 al 13 settembre):

• “ Qualificazioni ” da domenica 6 a martedì 8 settembre (alle ore 10:00 e 17:00): “ridotto tesserati”(ground diurno/serale: 6 euro; tribuna diurno/serale: 10 euro) – “intero” (ground diurno/serale: 12 euro; tribuna diurno/serale: 20 euro);

” da a (alle ore 10:00 e 17:00): “ridotto tesserati”(ground diurno/serale: 6 euro; tribuna diurno/serale: 10 euro) – “intero” (ground diurno/serale: 12 euro; tribuna diurno/serale: 20 euro); • “ Primo turno ” mercoledì 9 settembre (alle ore 10:00 e 17:00): “ridotto tesserati” (ground diurno/serale: 8 euro; tribuna diurno/serale: 15 euro) – “intero” (ground diurno/serale: 16 euro; tribuna diurno/serale: 30 euro);

” (alle ore 10:00 e 17:00): “ridotto tesserati” (ground diurno/serale: 8 euro; tribuna diurno/serale: 15 euro) – “intero” (ground diurno/serale: 16 euro; tribuna diurno/serale: 30 euro); • “Ottavi di finale” giovedì 10 settembre (alle ore 10:00 e 17:00): “ridotto tesserati” (ground diurno/serale: 8 euro; tribuna diurno/serale: 15 euro) – “intero” (ground diurno/serale: 16 euro; tribuna diurno/serale: 30 euro);

(alle ore 10:00 e 17:00): “ridotto tesserati” (ground diurno/serale: 8 euro; tribuna diurno/serale: 15 euro) – “intero” (ground diurno/serale: 16 euro; tribuna diurno/serale: 30 euro); • “Quarti di finale” venerdì 11 settembre (alle ore 9:30 17:00): “ridotto tesserati” (ground diurno: 8 euro; tribuna diurno: 20 euro) – “intero” (ground diurno: 16 euro – tribuna diurno: 40 euro); “ridotto tesserati” tribuna serale: 20 euro – “intero” tribuna serale: 40 euro;

(alle ore 9:30 17:00): “ridotto tesserati” (ground diurno: 8 euro; tribuna diurno: 20 euro) – “intero” (ground diurno: 16 euro – tribuna diurno: 40 euro); “ridotto tesserati” tribuna serale: 20 euro – “intero” tribuna serale: 40 euro; • “Semifinali” sabato 12 settembre (alle ore 10:00 e 16:00): “ridotto tesserati” (tribuna: 25 euro) – “Intero” (tribuna: 50 euro);

(alle ore 10:00 e 16:00): “ridotto tesserati” (tribuna: 25 euro) – “Intero” (tribuna: 50 euro); • “Finali” domenica 13 settembre (alle ore 10:00): “ridotto tesserati” (tribuna: 25 euro) – “intero” (tribuna: 50 euro).

*Ai prezzi in esame va aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%.

Per i tesserati FIT Padel sono previsti biglietti con un prezzo ridotto (la tesserà dovrà essere sempre esibita all’ingresso). Fino al 1° settembre le vendite saranno riservate esclusivamente ai possessori di tessera FIT Padel. Chi non è ancora tesserato può richiedere la tessera visitando il sito https://tesseramento.federtennis.it

I bambini di qualunque età avranno bisogno di un biglietto (intero o con promo tesserati) sia per accedere all’impianto che per accedere al Campo Centrale del TC Cagliari.

Gli spettatori con disabilità minima del 74% o con handicap grave potranno acquistare (previa disponibilità) i biglietti per sé e per 1 accompagnatore (con le stesse tariffe dedicate ai possessori di tessera FIT Padel), recandosi presso il punto vendita “Box Office Tickets”, sito in viale Regina Margherita 43 (Cagliari).