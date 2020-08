PepsiCo sponsor della finale Champions League (femminile) 2020

In vista della finale femminile di UEFA Champions League che si terrà domenica 30 agosto (il Lione affronterà i tedeschi del Wolfsburg), PepsiCo ha annunciato la sua partnership pluriennale con UEFA Women’s Football, rafforzando ulteriormente la sua presenza in tutto il panorama calcistico d’élite. La partnership del gruppo PepsiCo con il campionato europeo femminile si affianca alla pluriennale sponsorizzazione della UEFA Champions League maschile.

“PepsiCo è orgogliosa di unificare e rafforzare la partnership globale con UEFA includendo anche il campionato europeo femminile”, ha dichiarato Ram Krishan, Global Chief Commercial Officer di PepsiCo, proseguendo “Questo è un momento importante per l’evoluzione dello sport e per il nostro business in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di accelerare la crescita di questo entusiasmante gioco, impegnandoci per il futuro del calcio femminile.”

La partnership quinquennale vedrà PepsiCo sostenere il calcio femminile a tutti i livelli fino all’estate 2025. PepsiCo sarà partner principale della UEFA Women’s Champions League, della UEFA Women’s EURO, della UEFA Women’s Championships Under-19 e Under-17, e della UEFA Women’s Futsal EURO; sostenendo anche il programma UEFA Together #WePlayStrong che mira a incoraggiare più ragazze e donne a giocare a calcio.