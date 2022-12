Cesena FC: un calendario per “Pediatria a misura di bambino”

Una collezione di 13 immagini, dedicate alle altrettante stagioni giocate in serie “A” dal Cesena: il ricavato servirà a finanziare il progetto del reparto di pediatria e ostetricia dell’ospedale Bufalini

Il Cesena FC torna a scendere in campo in favore di “Pediatra a misura di Bambino”, il progetto del reparto di pediatria e ostetricia dell’ospedale Bufalini di Cesena. E lo fa immortalando alcuni dei momenti più alti della propria storia all’interno del nuovo calendario ufficiale 2023.

Nel prossimo anno ricorreranno infatti i cinquant’anni dalla prima storica promozione in serie A e il nuovo calendario bianconero è proprio un omaggio ai tredici campionati dal club nel massimo campionato. A quelle tredici stagioni sono dedicate altrettante immagini ciascuna a modo suo iconica. Un viaggio che parte dal primo gol segnato da Giovanni Toschi il 28 ottobre 1973 e arriva al “tuffo” nella Curva Mare di Franco Brienza dopo la rete del 2-2 con la Juventus il 15 febbraio 2015. In mezzo ci sono gol che hanno segnato la salvezza in alcuni campionati, come quello di Battista Festa alla penultima giornata del torneo 74/75 e di Massimo Agostini il 29 aprile 1990, quelli di Bertarelli, Schachner e Giaccherini che hanno marcato le imprese contro Juventus e Milan, o che hanno griffato i derby vinti col Bologna, come le reti di Ciocci e Parolo. Un calendario che guarda al passato, e che vuole rappresentare l’augurio di aggiungere presto un’altra stagione tra i grandi, ma che alla storia aggiunge un tocco di attualità e di innovazione: ad ogni immagine è associato infatti un Qr Code, e inquadrandolo sarà possibile visualizzare una breve clip in cui i protagonisti di quelle foto aprono l’album dei ricordi legati a quei momenti.

Il calendario ufficiale bianconero sarà in vendita al costo di 10 euro presso tutti i settori all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” nelle ultime due gare dell’anno e al Coordinamento Club Cesena: il ricavato aiuterà il reparto di ostetricia del Bufalini di Cesena a dotarsi delle culle “next to me” ritenute fondamentali per garantire la sicurezza del sonno del neonato. Il reparto di ostetricia, diretto dal dottor Patrizio Antonazzo, conta circa 2mila nati all’anno, ha una dotazione di 25 posti letto e pertanto necessita di altrettante culle per coprire l’intero fabbisogno. Le culle individuate consentono di gestire il neonato con maggiore sicurezza soprattutto nelle fasce orarie notturne e permettono la vicinanza e il contatto materno necessari fin dai primi momenti di vita, riducendo di gran lunga il rischio di caduta accidentale del neonato.