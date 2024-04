Dazn rafforza la partnership con la Lega Basket Serie A (LBA)

Nell’ottica di consolidare ulteriormente il proprio ruolo di distributore di contenuti, DAZN porta in app Basketball & Conversations, il format editoriale prodotto dalla Lega Basket Serie A con protagonista Andrea Trinchieri, allenatore italiano tra i più conosciuti all’estero.

Nel format originale LBA, per la prima volta, l’ex voce tecnica del basket su DAZN veste eccezionalmente i panni dell’intervistatore: il coach delle grandi imprese, capace di vincere in paesi diversi, incontra i ‘colleghi-allenatori’ del massimo campionato italiano di basket per una chiacchiera a 360° sulla pallacanestro, passando per le loro esperienze personali di vita dentro e fuori dal campo.

Sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, non solo saranno presenti tutte le puntate della stagione 2023/2024, ma – in esclusiva da martedì 30 aprile – anche l’episodio di fine stagione che vedrà protagonista lo stesso Andrea Trinchieri. Coach Trinchieri aprirà le porte della Žalgirio Arena per raccontare a tutti gli appassionati di basket la sua esperienza lituana, ma anche per ripercorrere le tappe del suo passato, dagli inizi ai trascorsi nel campionato italiano fino alle esperienze e ai successi all’estero.

In app, i tifosi potranno rivivere tutte le precedenti puntate di Basketball & Conversations: dal coach della Virtus Segafredo Bologna Luca Banchi, fino al coach della Germani Brescia Alessandro Magro, passando per Nicola Brienza, coach della Estra Pistoia, Paolo Galbiati, coach della Dolomiti Energia Trentino e Demis Cavina, coach della Vanoli Basket Cremona.