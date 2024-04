Kickboxing: Oktagon Tsunami sbarca a Budapest

Il gala di kickboxing più celebre d’Italia approderà sabato 27 aprile in Ungheria con “Road To Oktagon Budapest“. Nella capitale magiara, infatti, “Fight1“ ha posto le basi per promuovere tornei di qualificazione per Oktagon esattamente come accadrà a Rimini Wellness con il torneo di qualificazione “Superfighter”.

Istvan Roman, grazie alla sponsorizzazione della Leone Sport, ha invitato Acraf Asilaa del team di Paola di Bologna al torneo a 4 che indicherà il partecipante al prossimo Oktagon. Nella stessa serata l’italiano Samuele Pugliese, del team Pugliese di Genova, sarà opposto a Mihàjlov David nella categoria -95kg. Il vincitore del match avrà accesso al K1 WORLD GP Europe programmato per il 27 luglio a Rosolini (SR). Tutti questi appuntamenti saranno in onda su Dazn in diretta.

Nel match clou a Budapest torna sul ring Vladislav Tuinov, il forte atleta russo, che, qualche anno fa, era considerato un possibile challenger nei 70 kg . Il kickboxer di Orël (una città della Russia, capoluogo dell’omonima oblast’ e dell’Orlovskij rajo) è salito di categoria e sarà opposto a Manuel Gomez per il titolo ISKA -78kg. Co-main fight la sfida nei 70kg tra il campione giapponese Ichiyo Morimoto e Goman Renato (UNG). La supervisione del galà magiaro è a cura di Fight1 (diretta Live alle ore 20 su Dazn).