Abodi (MinSport) sulle dimissioni del CdA Juventus: “Noi doverosamente a lato, ad aspettare la magistratura…”

«Le dimissioni di massa” ha dichiarato il ministro dello sport e giovani Andrea Abodi (nella foto in primo piano), a margine del Consiglio Sport a Bruxelles – “rappresentano un’assunzione di responsabilità. Almeno per quanto mi riguarda, esprimiamo un giudizio positivo sulle dimissioni perché sono un atto opportuno anche a difesa del grande patrimonio che è rappresentato dal club che va ben oltre, per la sua storia e ci auguriamo per il suo futuro, a chi lo ha gestito». Sarà la magistratura (nello specifico la Procura di Torino, nda) – ha sottolineato il ministro del governo Meloni – che dovrà valutare e noi doverosamente siamo a lato. Ad aspettare, ad osservare, perché questo non è il momento dei giudizi, è il momento della riflessione e dell’attesa».