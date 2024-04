Lottomatica ha definito l’acquisizione (al 100% del capitale) di SKS365 Malta Holdings Limited

Lottomatica Group, ha annunciato che, “in linea con quanto reso noto al mercato, GBO S.p.A., società interamente partecipata in via indiretta da Lottomatica, ha effettuato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited.

“A seguito di quanto sopra indicato – si legge in una nota dell’azienda riportata dall’agenzia stampa Agimeg -, Lottomatica fornirà, non appena possibile, un aggiornamento della propria guidance per l’esercizio 2024 al fine di includere SKS365″.