UEFA: posticipati i Mondiali di calcio U20 e U17 per la stagione 2023

Posticipati dalla FIFA i Mondiali Under 20 e Under 17 di calcio, previsti per il 2021 in Thailandia e Perù, a causa della pandemia. La nuova data è stata fissata per la stagione 2023.

“La pandemia di Covid – ha spiegato la FIFA in una nota – continua a rappresentare una sfida per l’organizzazione di eventi internazioni, con forti restrizioni per i trasferimenti internazionali…la situazione mondiale non fornisce ancora garanzie a un livello necessario a tali eventi”, anche solo delle partite di qualificazione“.