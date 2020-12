Gaming, arriva la “KFConsole”. Intel i9, 4K a 240fps e funzione scalda-pollo: ecco tutte le caratteristiche

(di Marco d’Avenia) – “KFC” fa sul serio. La catena mondiale del pollo fritto con sede a Louisville (Kentucky) ha finalmente svelato/presentato la sua personale console (nella foto sotto), lanciata in collaborazione con “Cooler Master“. Un’operazione che suscita curiosità, soprattutto per il vano scaldavivande, ma che rischia di essere un clamoroso flop in un mercato dominato da “Sony” (PS5) e “Microsoft” (Xbox Series X). Al momento non sono noti né il prezzo di lancio, né quando la “KFConsole” (nella foto in primo piano) verrà rilasciata, tuttavia si conoscono già bene le features tecniche della piattaforma che, almeno sulla carta, promette bene.

La console naturalmente non è prodotta dalla “Kentucky Fried Chicken“. L’hardware è infatti fornito da quattro “mostri sacri” del gaming. A partire dal processore Core i9 di nona generazione targato “Intel”, top di gamma per computer specificatamente costruiti per il gaming. La memoria è supportata da 2 SSD “Seagate BarraCuda” da 1TB, la stessa utilizzata per l’ “Xbox Series X”. Il sistema di raffreddamento è fornito invece da “Asus”, che avrà l’importante funzione di andare a contrastare il calore del vano scaldavivande.

Anche la scheda grafica sarà fornita da “Asus” che, in collaborazione con “Nvidia”, ha pensato di fornire alla “KFConsole” una “GeForce RTX”, capace di riprodurre i giochi (sul sito ufficiale si specifica “tutti i videogiochi”) a 240 frame per secondo. Questa promessa di una maggiore fluidità di movimento potrebbe mettere in difficoltà “PS5” e “Xbox Series X”, che invece garantiscono un massimo di 120fps solo per alcuni titoli.

Tanti però i punti deboli dell’operazione. Prima di tutto non si conosce, come anticipato, né la data di lancio, né il prezzo della “KFConsole”. È infatti consuetudine per le console uscire nei negozi almeno un mese prima di Natale. Questa scelta potrebbe infatti complicare poi l’inserimento sul mercato della piattaforma, che potrebbe trovare un mercato già saturo. Arriviamo però al vero punto debole della “KFConsole”, ovvero lo scaldavivande. La sfida per “KFC” e “Cooler Master” è quella di convincere milioni di potenziali clienti, ansiosi di ricevere risposta su una serie di problematiche legate proprio alla presenza della “Chicken Chamber”. Ovvero: la console potrebbe surriscaldarsi in modo eccessivo? Il grasso del cibo riscaldato sarebbe raccolto adeguatamente? Come pulire il vano scaldavivande?

Interrogativi che, al momento, non trovano una risposta e che, soprattutto, potrebbero scoraggiare il cliente nell’acquisto della “KFConsole”. Tuttavia, considerando le caratteristiche tecniche squisitamente “nerd”, il prodotto potrebbe inserirsi bene nel mercato, andando a sfruttare i 240fps e il potente processore “i9 Core 9th Gen” per cercare di minare il dualismo Sony-Microsoft. Attenzione però, perché il mercato del gaming non ammette errori e il flop è sempre dietro l’angolo.