Gravina (FIGC): I grandi club di Serie A devono sviluppare una nuova concezione

“I grandi club di serie A devono sviluppare una nuova concezione: calcio a 5 e calcio femminile fino adesso sono stati visti come un fastidio con cui convivere. Potremo vedere presto un match tra Juventus e Acqua&Sapone, o Pesaro e Petrarca? Andiamo in questa direzione, ovvero che ogni grande club di serie A avrà la sua squadra di calcio a 5, ma dobbiamo trovare un modo di rendere il mondo del calcio a 5 più sostenibile, come stiamo facendo con il femminile che ha title sponsor per il campionato e una piattaforma dedicata”. Così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ricandidato a gennaio (si voterà a Roma il prossimo 22 febbraio), intervenuto nei giorni scorsi su PadovaSport sul possibile passaggio del calcio a 5 dalla Lega Nazionale Dilettanti alla FIGC“.