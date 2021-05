TOTTENHAM HOTSPUR FOOTBALL CLUB: PRESENTATA LA NUOVA DIVISA

(di Lorenzo Di Nubila) – Nel 1921, il Tottenham Hotspur ha debuttato con lo stemma del “galletto” sulla propria divisa di gara. A distanza esattamente di un secolo, il club di Londra celebra l’uccello ormai famoso in tutto il mondo con una nuova divisa, quella che gli Spurs indosseranno per la stagione 2021-22 e che offre un tributo sottile ed elegante allo stemma storico.

Ma nonostante il riferimento al passato sia ovvio e dichiarato, in casa Spurs si guarda anche decisamente al futuro: il kit che i giocatori indosseranno in campo e le maglie replica per i fan sono realizzati con tessuto di poliestere riciclato al 100%, che è costituito da bottiglie di plastica riciclate.