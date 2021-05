UN NUOVO AZIONISTA (FINANZIARIO) PER IL WORLD PADEL TOUR

Da maggio 2021, la struttura organizzativa del World Padel Tour, la società che gestisce il tour professionistico mondiale di padel, verrà ampliata. Un ampliamento che aiuterà il WPT a raggiungere i propri obiettivi di lungo termine.

Damm che ha guidato (nel doppio ruolo di azionista e sponsor) la crescita del WPT nell’ultimo decennio, ha deciso di intensificare il proprio impegno nei confronti del Tour, garantendone la realizzazione e inserendo un partner internazionale in grado di accelerare l’implementazione del progetto di ampliamento del Tour a livello globale.

L’ingresso nell’organizzazione di “Rucio Investment” come partner di minoranza sarà guidato da Ignacio Aguillo, incaricato dal consiglio di amministrazione. Aguillo ha alle spalle una lunga carriera di livello internazionale in posizioni di responsabilità all’interno di società sportive come l’Atletico Madrid in Spagna e l’RC Lens in Francia.

E, in riferimento a questo nuovo progetto, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi ci siamo convinti del potenziale globale del Tour. Siamo molto felici di sostenere un gruppo solido come Damm e il team del WPT che è stato in grado di creare la competizione e dare vita a una piattaforma di grande fascino per il futuro, agli occhi di fan, giocatori e marchi, e legata a uno sport che mette in campo grandi valori”.