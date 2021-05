ERIC CANTONA PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA JUST EAT PER EURO 2020

(di Lorenzo Di Nubila) – Il servizio da asporto “Just Eat” ha ingaggiato la leggenda del Manchester United FC e della Nazionale francese Eric Cantona come volto della campagna per Euro 2020.

Prodotto dall’azienda britannica McCann London e sotto il ritmo del brano Rocket Fuel di DJ Shadow, The Jet Food Delivery contrappone le riprese del processo di preparazione e consegna del cibo, con alcune clip di giocatori mentre si preparano per una partita. Tra i calciatori presenti, infatti, oltre ad Eric Cantona, ci sono Virgil Van Dijk, Gigi Buffon, Lukas Podolski e Fernando Torres.

L’annuncio della campagna risale a sabato e verrà diffuso in 18 mercati. Il servizio è stato diretto da Pedro Martín-Calero, attraverso la Blink Productions, casa di produzione londinese.

“Just Eat Takeaway.com consegnerà a milioni di persone in tutta Europa durante Euro 2020, il che ci ha fatto pensare a chi potrebbe rispondere alla porta”, ha detto Susan O’Brien, vicepresidente del marchio globale di Just Eat. “Eric e Virgil sono stati dei testimonial perfetti per noi per dimostrare che siamo pronti e in attesa di fornire una vasta gamma di cibi appetitosi per completare l’esperienza del calcio. Dopotutto, il cibo perfetto e la consegna perfetta sono una combinazione vincente”.

I direttori creativi Rob Webster e Alexei Berwitz, invece, hanno dichiarato: “Ci vuole un lavoro di squadra veramente globale per coordinare le riprese a Budapest, Madrid, Marsiglia, Liverpool e Antalya e realizzare un prodotto finale che sia ugualmente rilevante in più mercati, con diversi giocatori in primo piano per ciascuno”.