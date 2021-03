(di Federico Navarro) – Il Manchester United ha annunciato l’accordo per i prossimi 5 anni con Team Viewer (società che si occupa di assistenza da remoto per software di computer), che sostituirà Chevrolet sul fronte della divisa dei “Red Devils“.

L’accordo unisce una delle società calcistiche più rinomate al mondo con una tra le compagnie tecnologiche che ha avuto il più rapido sviluppo in Europa.

Grazie alla copertura mediatica del Manchester United (che vanta 1,1 miliardi di follower sui vari social network) il marchio Team Viewer sarà visibile in tutto il mondo, accrescendo la conoscenza del servizio e delle tecnologie da loro sviluppate.

Con Team Viewer i tifosi del Manchester United potranno fare esperienze di realtà aumentata e di accesso da remoto ad Old Trafford.

Il software della società tedesca conta oltre 2,5 miliardi di dispositivi sul quale è installato, raggiunge quota 600 mila iscritti e opera in quasi tutti i paesi del mondo.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa partnership con una delle compagnie di software più dinamiche a livello globale – ha dichiarato Richard Arnold (Managing Director del Manchester United) – l’abilità di connettere persone e permettergli di collaborare a distanza non è mai stata così importante come in questo periodo. Non vediamo l’ora di lavorare al fianco di Team Viewer per innovare e creare nuove soluzioni per connettere persone e aziende”.

Fondata nel 2005, TeamViewer utilizza soprattutto tecnologie basato su cloud per permettere l’assistenza da remoto e la collaborazione online a livello globale, ed è ad oggi azienda leader nel settore.