TIGER WOODS TORNA NEL MONDO DEI VIDEOGAME: FIRMATO UN ACCORDO CON TAKE-TWO

(di Marco Casalone) – La stella del golf statunitense Tiger Woods e l’azienda produttrice di software Take-Two Interactive hanno sottoscritto un accordo di licenza che consente alla società con sede a New York di utilizzare il nome e l’immagine del 15 volte campione Major all’interno della sua serie di videogame “PGA Tour 2K“, attualmente giunta all’edizione 2021.

Anche se i termini economici della trattativa non sono stati resi noti, è stata comunque confermata dalle parti la durata pluriennale della partnership e la nomina di Woods nel ruolo di Executive Director, con compiti di consulenza e sviluppo nella produzione di tutti i nuovi videogiochi a tema golfistico.

Il golfer nativo di Cypress (California) torna quindi a legarsi col mondo del gaming, dopo la fruttuosa collaborazione con EA Sports (la divisione sportiva della Electronic Arts, compagnia statunitense attiva nel settore dei giochi elettronici) iniziata nel 1998 e che, nel corso di quindici anni, ha generato ricavi complessivi per oltre 700 milioni di dollari alla società e per quasi 100 milioni a Woods.

Contestualmente Take-Two Interactive, per tramite della propria sussidiaria 2K, ha annunciato l’acquisizione del developer canadese HB Studios, già sviluppatore del videogame “PGA Tour 2K21“, in commercio dallo scorso mese di agosto e che ha recentemente tagliato il traguardo delle due milioni di copie vendute: l’azienda vorrebbe dunque replicare il successo ottenuto con le serie sportive NBA 2K (giunta ormai con NBA 2K21 al ventiduesimo capitolo) e NFL 2K, in passato uno dei maggiori titoli della compagnia e che farà ritorno, per la prima volta dal 2005, a partire dalla prossima stagione.

“Non vedevo l’ora di fare il mio ritorno nel panorama dei videogiochi, e con 2K e HB Studios ho trovato i giusti compagni per farlo”, ha affermato Tiger Woods in un comunicato ufficiale, “Sono onorato di avere questa opportunità ed impaziente di mettere a disposizione la mia esperienza e la mia conoscenza per il futuro dei games golfistici”.

Attualmente però, la preoccupazione principale dell’ex numero 1 del ranking mondiale è cercare di ritornare sui green reali, dopo l’incidente automobilistico che lo ha visto protagonista lo scorso 23 febbraio e nel quale ha riportato fratture multiple ad entrambe le gambe: dopo quasi un mese di ricovero ospedaliero, Woods ha potuto fare ritorno a casa soltanto da pochi giorni ed i tempi di recupero restano ancora incerti, nonostante lo stesso campione abbia voluto tranquillizzare i fan attraverso un tweet nel quale ha assicurato “di essere al lavoro per diventare ogni giorno più forte”.