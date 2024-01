Simmenthal jersey sponsor dell’Olimpia Milano

Dopo oltre 50 anni, il marchio di carne in scatola Simmenthal, torna ad apparire sulle maglie dell’Olimpia Milano.

Il brand alimentare infatti sarà jersey sponsor della squadra di basket milanese a partire dalla seconda metà della stagione sportiva 2023/2024 della Serie A.

«Per noi di Simmenthal è un grande onore essere nuovamente tra gli sponsor di Olimpia Milano. Il motto “Hungry for winning” racchiude la ricetta del successo di due protagonisti della storia italiana, che si riuniscono per la seconda volta per riportare alla memoria il ricordo dei grandi successi del passato» ha affermato Roberto Merati, General Manager Italia di Bolton Food.

“Per l’Olimpia la partnership con Simmenthal rappresenta una notizia bellissima, di cui siamo orgogliosi. Ci sono aspetti pratici di questo accordo di cui siamo ovviamente fieri, ma ci sono anche aspetti emotivi che non possono passare inosservati. Olimpia e Simmenthal, per chi conosce la storia del basket, rappresentano un binomio che è sinonimo di successo, di innovazione e di stile….. Per questo oggi siamo veramente orgogliosi di accogliere Simmenthal nella nostra famiglia. Lo consideriamo un ritorno a casa che rappresenta un motivo in più per rinforzare quel senso di responsabilità che ci sprona a fare sempre meglio”, ha dichiarato Christos Stavropoulos, General Manager di Olimpia Milano, a margine dell’annuncio dell’operazione.

La collaborazione includerà, inoltre, una campagna digital e il coinvolgimento delle rispettive community attraverso attività di comunicazione e adv on field e contest in store.