Partnership strategica Serie A-TikTok

Annunciata, in casa Lega calcio Serie A, una nuova collaborazione editoriale con il social media TikTok.

A partire dallo scorso 12 gennaio, cercando l’hashtag #SerieA su TikTok, sarà possibile entrare in una pagina dedicata così da poter consultare i risultati aggiornati e scoprire i contenuti del profilo di Serie A e di tutti gli altri protagonisti.

Inoltre, per tutta la durata della collaborazione, il profilo ufficiale della Serie A si arricchirà di contenuti esclusivi e format video originali che coinvolgeranno, tra gli altri, i protagonisti di alcune squadre del campionato Primavera1. Uno degli obiettivi, si legge in una nota, sarà consentire a tutti (appassionati e non solo) di conoscere meglio i giovani talenti delle squadre di questa serie calcistica.