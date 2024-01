Supercoppa Italiana: Regione Lazio con il marchio Visitlazio.com sulle maglie della S.S. Lazio

Siglata in occasione della Supercoppa italiana (2024), che si giocherà a Riad (in Arabia Saudita) dal 18 al prossimo 22 gennaio 2024, tra Fiorentina, FC Inter, Lazio e Napoli, una partnership strategica tra “Regione Lazio“ e il club biancoceleste (non è la prima volta che la Lazio si presenta, all’estero, con questa tipologia di logo e collaborazione).

Nel corso della conferenza stampa ufficiale, tenutasi all’interno della sede della Regione, è stata presentata la maglia dedicata all’evento, con la scritta “Visitlazio.com” (portale dedicato a tutte le opportunità, in diversi ambiti, presenti sul territorio laziale per residenti e visitatori), che i giocatori della Lazio indosseranno in campo durante la Supercoppa in terra saudita.