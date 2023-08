Si rafforza in B il sodalizio tra Reggiana e il marchio Macron

L’A.C. Reggiana si prepara all’imminente stagione in Serie B, riconquistata quest’anno grazie ad un campionato da assoluta protagonista. La Regia affronterà le nuove sfide della serie cadetta continuando a vestire il Macron Hero. Il club di Reggio Emilia ha infatti rinnovato la propria partnership con Macron per tre stagioni, estendendo fino al 2026 la collaborazione iniziata con la stagione 2018/19. Nei 5 anni insieme, la Reggiana ha ottenuto due importanti promozioni (dalla Serie D alla Serie C nel 2019 e dalla C alla B proprio al termine della scorsa stagione) e ora si prepara al tanto atteso ritorno nella serie cadetta indossando i nuovi kit gara 2023/24.

Tradizione, storia, grafica innovativa, sostenibilità e rispetto per l’ambiente, questi gli ingredienti che caratterizzano le nuove maglie. Eleganza e tradizione per la ‘Home’, stile moderno e storia uniti insieme nella ‘Away’, grafica e design dal forte impatto per la ‘Third’.

La ‘Home’ dell’A.C. Reggiana è nel tradizionale colore granata con collo a V e con dettagli tricolori sul bordo manica. Il backneck è personalizzato con due stemmi in oro del club ai lati dell’etichetta dal bordo tricolore con all’interno il logo Macron.

Il tricolore, al quale è strettamente legata la città di Reggio Emilia, appare anche nel retrocollo insieme alla scritta AC REGGIANA 1919 sotto alla quale è stampato “35°” che indica la trentacinquesima partecipazione al campionato di Serie B dall’esordio nella sua prima edizione del 1929/30. Sul petto, in oro, il Macron Hero e lo stemma del club reggiano. Il kit è completato da pantaloncini blu navy e calzettoni a bande orizzontali granata e blu navy già utilizzati negli anni 30. Il kit è impreziosito dall’etichetta sul fondo che indica la numerazione progressiva di ogni maglia.

La nuova ‘Away’ è bianca con collo alla coreana con chiusura a tre bottoni e bordi manica granata, stessa scelta cromatica adottata per la banda verticale lungo i fianchi. Impattante la grafica con due ampie bande diagonali, irregolari e spezzate, una verde e una rossa che insieme al bianco della maglia formano il tricolore, omaggio e riferimento alla storia cittadina. Reggio Emilia è infatti la città del Tricolore, qui il 7 gennaio 1797 è nata la bandiera italiana. Il backneck e la scritta nel retrocollo sono identici a quelli della versione Home. Il Macron Hero sul petto è in color granata, accanto allo stemma dell’A.C. Reggiana. I pantaloncini sono bianchi, così come i calzettoni che hanno il bordo superiore granata. Anche in questo caso è presente sul fondo maglia l’etichetta che indica la numerazione progressiva.

La fusione di rosa fluo e viola che danno vita ad un design grafico moderno, formato da figure e geometrie irregolari presenti in tutto il corpo anteriore e sul fondo maglia posteriore, caratterizzano la versione ‘Third’ che il club emiliano utilizzerà nella prossima stagione agonistica. La maglia è a girocollo e anche in questo caso il backneck è personalizzato con due stemmi, in bianco, dell’A.C. Reggiana ai lati dell’etichetta dal bordo tricolore con all’interno il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’. Sul petto il Macron Hero e lo stemma del club. Nel retrocollo, il tricolore e sempre in bianco la scritta AC REGGIANA 1919 e 35°. Il terzo kit gara è completato da pantaloncini viola e da calzettoni rosa.