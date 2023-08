Ddl Made in Italy: risorse per 7,8 miliardi di euro

PNRR/RePowerEU . Nell’incontro di coordinamento tenuto al Tavolo della Moda a Palazzo Piacentini il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato gli investimenti per la lotta alla contraffazione, blockchain e transizione green.

Le risorse ammontano complessivamente a oltre 7,8 miliardi di cui 4 miliardi per il Piano Transizione 5.0. Verranno stanziati, inoltre, 2 miliardi per contratti di sviluppo e misure per la sostenibilità ambientale; 1,5 miliardi per crediti di imposta per produzione di energia da fonti rinnovabili; 320 milioni per la nuova legge Sabatini green.