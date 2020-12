SARTORIA ROMANO NUOVO OFFICIAL FORMAL WEAR SUPPLIER DELL’UDINESE CALCIO

Udinese Calcio ha annunciato Sartoria Romano come “Official Formal Wear supplier” della prima squadra per la stagione sportiva 2020/21. Sartoria Romano è un’azienda artigianale fondata nel 1972 che lavora esclusivamente su prodotti “taylor made” d’eccellenza, realizzati con le competenze e la cura nei minimi dettagli per offrire un look elegante ed impeccabile per i bianconeri. Una partnership, dunque, nel segno dell’eccellenza come minimo comune denominatore e tradizione dell’Udinese calcio nel curare ogni particolare dentro e fuori dal campo.

“Siamo estremamente soddisfatti di accogliere nella nostra famiglia Sartoria Romano – commenta il Direttore Generale di Udinese calcio, Franco Collavino – che rappresenta la piena espressione della storica tradizione sartoriale italiana. Come sempre, ci teniamo a cercare ed offrire il meglio in tutto ciò che facciamo e, per questo motivo, il connubio con Sartoria Romano è praticamente naturale per il nostro club e ci permetterà, per questa stagione, di avere uno stile elegante e ricercato per la nostra Prima Squadra e lo staff”.

“Essere Official Formal Wear supplier di Udinese calcio – spiega Raffaele Romano titolare di Sartoria Romano – è un grande orgoglio per la nostra azienda. Dal 1972 offriamo la nostra opera sartoriale artigianale d’eccellenza ed è un’enorme soddisfazione vestire la Prima Squadra di un club storico del nostro calcio come quello bianconero. I nostri abiti “taylor made” sono stati realizzati ad hoc per l’Udinese rispettando i canoni della massima eleganza per essere in piena sintonia con lo stile e la tradizione sempre impeccabili di questa società”.