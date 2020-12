SFERABIT NUOVO OFFICIAL SPONSOR DELLA REALE MUTUA BASKET TORINO

(di Daniele Caroleo) – La Reale Mutua Basket Torino (serie A2 maschile) ha recentemente annunciato di aver sottoscritto un accordo di partnership con Sferabit, in qualità di “Official Sponsor” per la stagione sportiva 2020/2021. E’ una software house rivolta agli Ordini Professionali, agli organismi di mediazione e alle camere Arbitrali. È nata nel gennaio del 2011 grazie ad un team di programmatori e di specialisti nel settore degli Ordini professionali, che hanno unito la propria esperienza per creare servizi e prodotti utili, al fine di offrire la migliore customer experience possibile. E garantendo, nel contempo, tutti gli standard professionali di sicurezza ed affidabilità attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Sferabit si unisce agli altri official sponsor del club di pallacanestro torinese, come A.Bre.Mar. Srl, azienda di consulenza in proprietà industriale, brevetti, modelli, marchi e diritti d’autore, OMP, azienda leader mondiale nel campo della progettazione e realizzazione di componenti di sicurezza per competizioni automobilistiche, VivaEvents e VivaTicket, partener per l’organizzazione e la conduzione di eventi, e acqua Valmora.