Realme sponsor della Lega Basket Serie A (LBA)

Realme è sponsor della Lega Basket Serie A (LBA) per la stagione 2023-24 sui 16 campi della Serie A.

«Questa collaborazione rappresenta il nostro impegno comune per l’eccellenza e l’innovazione. Non vediamo l’ora di osservare i risultati positivi che porterà a Realme, così come alla Lega Basket Serie A», ha dichiarato Francis Wong, CEO per l’Europa del marchio di smartphone. L’obiettivo, attraverso a questa sponsorizzazione, è aumentare la visibilità e la riconoscibilità del brand, arrivando ad un ampio pubblico (grazie alla presenza del marchio durante le partite e ai contenuti social pubblicati sulle pagine ufficiali della LBA).