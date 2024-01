Acqua Recoaro official sponsor dell’Empoli FC (Serie A)

Acqua minerale Recoaro per la prima volta sarà sponsor dell’Empoli FC (Serie A). Inoltre è al fianco anche del settore giovanile – in particolare la Primavera e anche delle squadre femminili. “Entrambe le nostre realtà hanno voglia di affrontare nuove sfide. Da sempre crediamo nella valenza fortemente positiva dello sport e nella sua straordinaria forza aggregatrice” ha dichiarato Fabio Bononi, Head of Marketing di Refresco Italia.

“L’obiettivo del Presidente dell’Empoli FC Fabrizio Corsi, ovvero valorizzare i giovani producendo bel calcio, incarna perfettamente anche i valori di sana competizione che sono alla base dello spirito sportivo che Acqua Recoaro si impegna a promuovere per valorizzare ancora di più questa collaborazione strategica”.

Acqua Recoaro è attualmente title sponsor del Como Nuoto, sponsor dell’Asiago Hockey, official supporter della società calcistica L.R Vicenza Virtus (club di Lega Pro), nonché sponsor della Pallamano Trieste. Infine è promotrice di numerose manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo nazionale.