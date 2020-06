Reale Mutua con Basket Torino fino al 2023

Il brand assicurativo Reale Mutua firmerà le canotte di Basket Torino per il prossimo triennio (fino al giugno 2023). Di fatto verrà prolungato l’accordo vigente di un anno. Istituito nel 2019 come successore di Auxilium Torino, il club ha fatto il suo debutto nel basket Serie A2 nell’ultima stagione (2019-2020). Nella prossima giocherà nella prima divisione della pallacanestro tricolore (LBA). Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Stampa”, l’accordo è in area 800 mila euro su base stagionale.