Il mondo dello Sport riparte: risorsa strategica per il Paese. Gestione manageriale e formazione come asset per la nuova fase

Digital, marketing, diritti televisivi, sponsorizzazioni, global mindset, le competenze chiave per il futuro.

La squadra dei Vancouver Whitecaps FC – franchigia della MLS – celebra insieme a ISTUD il 50° Anniversario della Scuola presentando una maglia personalizzata “special edition”.

Più di 60 miliardi di euro di valore a livello di impatto diretto e indiretto in Italia, il 4% del PIL nazionale. 1,5 miliardi di euro generati per l’erario ogni anno dalla sport industry. Il rilancio del settore sportivo – con il calcio e il campionato di Serie A a fare da traino per l’intero sistema – rappresenta uno degli elementi chiave da cui ripartire dopo gli ultimi mesi di lockdown per il nostro Sistema Paese.

A tutti i livelli e per tutti gli attori della catena del valore della sport economy – società sportive, aziende private, federazioni, mondo della comunicazione – si sta affermando una esigenza crescente di managerializzazione, per anticipare e gestire la complessità crescente del mercato post covid. L’immissione di nuovi talenti con un mindset globale, forti sugli aspetti digitali, può essere una delle chiavi per crescere.

Di questi aspetti si è parlato nel webinar: “Sport & Management, nuove competenze e strategie per la crescita del settore sportivo”, organizzato ieri 22 giugno, da ISTUD Business School, la più antica Scuola di Management italiana che quest’anno festeggia i 50 anni di attività, moderato da Marcel Vulpis, Direttore Sporteconomy.it, con il coinvolgimento di manager, sportivi, esperti del settore.

Per Salvatore Sanzo, Segretario Generale Federazione italiana Canoa Kayak e Presidente CONI Toscana: «Le Olimpiadi di Tokio 2020-21 si stanno avvicinando e la macchina organizzativa, dopo mesi complessi di stop, è finalmente ripartita. Per gestire la complessità della nuova fase servono competenze e continuo aggiornamento anche colmando il gap generazionale presente in molti ambienti. Ci vuole conoscenza della parte tecnica e di quella amministrativa. Servono conoscenze delle dinamiche gestionali e di digital marketing. L’altra chiave di lettura è quella del reperimento di risorse esterne. Il settore non si può reggere solo sulla contribuzione pubblica, servono professionalità in grado di individuare risorse aggiuntive».

Carlo Merlini, Direttore Commerciale e Marketing Gresini Racing MotoGP ha illustrato lo scenario del circus moto oggi, e le previsioni per i prossimi mesi.

«Il punto positivo è che prima del lockdown eravamo in una fase di espansione significativa. Negli ultimi 20 anni la MotoGP si è trasformata ed è cresciuta. Si è allargata l’audience televisiva, il seguito dei broadcaster e le sponsorizzazioni. La mia opinione è che sì, c’è stata una battuta di arresto naturale da marzo, ma poi fortunatamente si è ripartiti».

Solo per dare un numero la stagione delle moto prevederà un calendario a 14 gare per il 2020, la Formula 1 ne ha organizzate 8.

«Diritti televisivi, diritti dei circuiti, sponsorizzazioni sono le 3 fonti di revenues principali della nostra industry. Da qui a dicembre perderemo il ticketing ma almeno ripartiremo, rialimentando il sistema. Sperando chiaramente dal 2021 di tornare alla normalità”.

Vanni Sartini, Vice Allenatore Whitecaps Vancouver, Major League Soccer americana, ha portato il contributo di un tecnico italiano capace di affermarsi all’estero. Per l’occasione il tecnico italiano ha mostrato una maglia del suo Soccer club con il numero 50 e la scritta “Istud” (nelle due foto sopra), per omaggiare l’istituto nel suo 50° anniversario. Per la cronaca Sartini indosserà questa maglia “speciale” in occasione della fase finale della MLS che si disputerà le prossime settimane a Disney World insieme con altre 25 franchigie della Major League Soccer.

«Per un giovane è importante aprirsi verso il mondo, pensare a livello internazionale, attraverso competenze, preparazione, conoscenza delle lingue e delle culture sportive estere. Ancora sono pochi i tecnici italiani in giro per il mondo, anche se la qualità media nostra è superiore rispetto a quella degli altri». E poi uno spaccato sulla situazione americana: «La Major League ripartirà anche se la situazione in America non è delle migliori a livello sanitario. Si giocherà un torneo con tutte le squadre in una unica venue, a DisneyWorld, Orlando, per 1 mese di partite valide per il campionato. ESPN trasmetterà in diretta e -in un momento senza sport live, tranne la NASCAR – questa potrebbe essere una opportunità per allargare la nostra fanbase». Un ultimo aspetto di colore legato alla collaborazione con il Master ISTUD. «Sappiamo che questo è un anno speciale per ISTUD, che compie 50 anni di attività nel campo della formazione a giovani e manager. Per questo abbiamo realizzato una maglietta – special edition 50° anniversario– celebrativa dell’occasione e personalizzata per la Scuola. Speriamo anche così di trovare tanti nuovi fan giovani in Italia per i nostri Whitecaps”.

Ha chiuso il webinar Vittorio Angelaccio, Field Project Coordinator del Master in Sport Business Management ISTUD: «Crediamo profondamente nel valore della formazione manageriale. Il settore dello sport ha bisogno di bravi manager, e i giovani, se ben preparati possono dare un contributo decisivo. Per questo con ISTUD, credendo fermamente nel valore della competenza e della preparazione, abbiamo organizzato il Master in Sport Business Management, in partenza il prossimo 8 febbraio 2021.