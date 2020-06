BLUENERGY RIPORTA VIRTUALMENTE I TIFOSI ALLA DACIA ARENA: AL VIA L’INIZIATIVA “SEMPRE CON TE”

Da oggi al prossimo 30 giugno i tifosi bianconeri seguendo le indicazioni presenti sulla pagina dedicata all’iniziativa e presente sul sito Bluenergy, potranno inviare i loro video mentre tifano l’Udinese che saranno montati in un’unica clip trasmessa attraverso i led a bordocampo durante il match del prossimo 5 luglio.

Dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19, è tornato il Campionato di calcio, seppur con partite giocate a porte chiuse per rispettare le necessarie misure di distanziamento. Per riaccendere l’entusiasmo allo stadio e sostenere la squadra di casa, Bluenergy Group, in collaborazione con Udinese Calcio, ha dato il via a “Sempre con Te”, l’iniziativa con cui la utility friulana Back Jersey Sponsor ed Energy Partner di Udinese Calcio, riporta virtualmente alla Dacia Arena i tifosi bianconeri.

Bluenergy ha infatti scelto di riservare lo spazio led a bordocampo, solitamente destinato alle comunicazioni pubblicitarie, per far sentire il tifo bianconero attraverso video homemade inviati direttamente dai supporter bianconeri, che saranno montati in un unico filmato, trasmesso attraverso i led a bordocampo durante le partite casalinghe.

Fino al prossimo 30 giugno i tifosi bianconeri sono invitati a realizzare un video che li ritrae mentre tifano Udinese. I video homemade inviati direttamente dai supporter bianconeri, saranno montati in un unico filmato, trasmesso attraverso i led a bordocampo durante il match Udinese – Genoa del prossimo 5 luglio.

Per colorare il tifo e realizzare il video, Bluenergy ha pensato a un volantino che farà da coreografia e che i fan potranno stampare direttamente collegandosi alla pagina: https://www.bluenergygroup.it/sempreconte.

Nella stessa pagina ogni tifoso potrà seguire le indicazioni sulle modalità di registrazione del video e attraverso un link diretto alla pagina Udinese World di Udinese Calcio, potrà caricare il proprio video in pochi semplici passaggi. Tutti i video saranno poi montati in un’unica clip che colorerà i led a bordo campo della Dacia Arena.

“Sempre con te” punta così a rafforzare il ruolo chiave che hanno i tifosi nel supportare la loro squadra del cuore e si inseriscono nell’ambito delle iniziative che Bluenergy Group realizza in qualità di Back Jersey Sponsor ed Energy Partner del club bianconero.

Nel corso della stagione sportiva, grazie alla partnership, la Dacia Arena è diventata uno stadio sempre più ecosostenibile alimentato con forniture di energia elettrica e gas totalmente green. Inoltre Udinese Calcio e Bluenergy Group hanno avviato un percorso per l’efficientamento energetico della Dacia Arena che prevede interventi per il miglioramento dei sistemi di riscaldamento dello stadio e interventi sul lungo periodo che permetteranno di intraprendere azioni virtuose in termini di risparmio energetico e che contribuiranno a rendere sempre di più la Dacia Arena una struttura a impatto ambientale nullo.