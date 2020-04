PSG pronto a giocare la Champions in campo neutro

(di Leonardo Calero) – Il PSG (Ligue1 francese), ha fatto sapere che è pronto a giocare le partite di Champions League, in campo neutro. La dichiarazione, arriva il giorno dopo che il governo transalpino ha comunicato, che la Ligue 1 (massima serie calcistica) non riprenderà. Il club parigino non considera la propria stagione finita, visto che a marzo ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Champions League. Discorso identico, vale anche per l’Olympique Lione. Infatti, anche loro sono ancora in gioco, in attesa di giocare la gara di ritorno con la Juventus.

Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, ha voluto commentare la decisone del governo di sospendere tutte le attività in Francia fino a settembre. In una nota ufficiale, il n.1 del club si è detto d’accordo con le misure prese dal governo, ma ha ribadito che il percorso in Champions League vuole proseguirlo.

Ha proposto, che nel caso il PSG non possa giocare al Parco dei Principi, il tema è già pronto a giocare anche fuori dalla Francia in campo neutro. Ancora non è stata fissata una data per la ripresa, ma stando alle dichiarazioni recenti, il mese di agosto è quello più probabile per concludere la competizione continentale.