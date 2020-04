Casio rinnova la partnership con la Federginnastica e la nazionale ritmica

Casio conferma per il 2° anno consecutivo la partnership con la Federazione Ginnastica d’Italia, ed in particolare con la Nazionale di Ginnastica Ritmica “Le Farfalle” (nella foto in primo piano), con la linea di orologi digitali denominata “Casio Vintage”.

In qualità di Partner ufficiale della Federazione Ginnastica D’Italia, il Brand conferma il suo impegno a sostegno dello sport, dello spirito di squadra e della sorellanza. Casio Vintage ha scelto le Farfalle come brand ambassador con le quali condivide i valori portanti che contraddistinguono il brand: unicità e trasversalità, carattere e stile.