AC Milan-MasterClass: al via la partnership sul tema della piattaforma di apprendimento online

AC Milan e MasterClass, la piattaforma di apprendimento online che consente a chiunque di imparare da personaggi di successo nei rispettivi settori, lanciano una partnership. Nel corso dei prossimi dodici mesi (fino al 30 giugno 2023), grazie a questo accordo la comunità rossonera potrà accedere gratuitamente e senza limiti ai più di 80 corsi, tra nuovi e già attivi, attraverso il “MasterClass All-Access Pass” che offre agli utenti l’opportunità di esercitare le proprie capacità creative e la propria curiosità durante questo periodo di permanenza a casa.

La partnership con MasterClass offre una piattaforma per l’apprendimento creativo attraverso lezioni online che comprendono una vasta gamma di argomenti come sport, business, cucina, cinema & televisione, musica & intrattenimento, fotografia, lifestyle e molto altro. Tra gli insegnanti figurano Serena Williams per il tennis, Stephen Curry per il basket, Anna Wintour per la creatività e la leadership, Christina Aguilera per il canto, Gordon Ramsay per la cucina e Natalie Portman per la recitazione.

Attraverso lezioni in video-streaming, manuali di esercizi scaricabili e app, MasterClass fornisce una visione approfondita sulla natura dei percorsi artistici ispirando allo stesso tempo la passione per la creatività.

“MasterClass (nuovo official supplier rossonero) e il Milan condividono l’obiettivo di costruire una comunità e promuovere la crescita personale”, ha dichiarato Jonathan Hum, VP MasterClass, Head of Marketing. “Siamo entusiasti di essere l’official e-learning partner del Club e di collaborare con il Milan nel suo impegno a supportare e ispirare giocatori e fan”. (fonte: AC Milan).