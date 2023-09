Presentate le nuove maglie dell’A.C. Trento (Serie C)

Presentate dai vertici dell’A.C. Trento 1921, per la stagione 2023-2024, le nuove maglie, che, anche quest’anno, saranno fornite dal sponsor tecnico Erreà (in collaborazione con King Sport).

La nuova maglia Home della squadra cialloblù presenta una bipartizione giallo e blu con spalle e polsi in contrasto. Nella parte frontale della stessa si può poi notare la raffigurazione del Nettuno, elemento caratteristico della fontana di Piazza Duomo, simbolo del capoluogo trentino. La stessa immagine è riproposta anche sulla maglia ‘Home’ del portiere.

Il “kit gara” home & away è completato dal pantaloncino in colorazione blu nella prima maglia, bianca nella seconda e granata nella maglia portiere home, con riferimenti ai colori sociali del club (giallo e blu). In fondo, oltre al numero del giocatore, è presente anche il logo del top partner, ‘Dolomiti Energia’, azienda trentina attiva nell’intera filiera energetica, nella gestione del servizio idrico integrato, nella gestione dei servizi ambientali, nei servizi di illuminazione pubblica e connessione internet, nel campo dell’efficienza energetica e della mobilità elettrica. I calzettoni, come nelle passate stagioni, riprendono i medesimi colori del kit (blu per home, bianco per away, granata per il portiere home).

Sul petto di tutte le maglie, ossia di quella home, away e del portiere è posizionato il Main Sponsor della Società, il gruppo DAO CONAD, ormai al fianco della società per la terza stagione sportiva. Subito sotto è collocato il marchio TRENTINO, ente rappresentativo del marketing turistico della Provincia Autonoma di Trento.

Sul retro, subito sotto la parte destinata al nome e numero dei giocatori, è ripreso ancora una volta il logo di TRENTINO nella medesima colorazione della parte anteriore, sopra il marchio di ITAS ASSICURAZIONI, altro top sponsor del club gialloblù. Sulla manica sinistra, invece, è presente il logo di SPARKASSE, una delle casse di risparmio indipendenti più importanti in Italia.