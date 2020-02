Parte la campagna 2020 di Pepsi Max dedicata al mondo del calcio

Pepsi Max presenta in anteprima la sua campagna internazionale 2020 dedicata al mondo del calcio per celebrare la rinnovata partnership con la UEFA Champions League. Con la collaborazione inedita di quattro dei migliori calciatori al mondo, la campagna è annunciata da uno spot dal ritmo frenetico e dallo stile deciso, in grado di entusiasmare gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Quest’anno Pepsi Max dà il benvenuto a due nuovi giocatori nella sua straordinaria rosa di talenti. Il campione del mondo Paul Pogba e il quattro volte campione nazionale del Manchester City, Raheem Sterling, si uniscono alle vecchie glorie: Leo Messi, sei volte vincitore del Pallone d’Oro, e Mohamed Salah, il campione in carica della UEFA Champions League. I quattro giocatori si affrontano in un testa a testa nello spot internazionale intitolato “Play Never Stops” (https://www.facebook.com/PepsiItalia/videos/236138234076415/), mostrando abilità e agilità fuori dal comune mentre si contendono l’ultima lattina di Pepsi Max.