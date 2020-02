Macron nuovo sponsor tecnico degli arbitri RFEF

Macron mette a segno un altro prestigioso accordo a livello internazionale e nel settore arbitrale dopo quello dello scorso anno con la UEFA nel ruolo di “Official UEFA Referee Match Kit Supplier”. A partire dalla stagione 2020-2021 per otto anni il brand italiano sarà il nuovo sponsor tecnico del settore arbitrale della RFEF, Reale Federazione Spagnola di calcio. L’annuncio dell’accordo è avvenuto a Madrid, presso la Federcalcio spagnola, alla presenza del presidente della RFEF, Luis Rubiales, Gianluca Pavanello, Ceo di Macron e Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA . mette a segno un altro prestigioso accordo a livello internazionale e nel settore arbitrale dopo quello dello scorso anno con la UEFA nel ruolo di “Official UEFA Referee Match Kit Supplier”. A partireil brand italiano sarà il nuovodel, Reale Federazione Spagnola di calcio. L’annuncio dell’accordo è avvenuto a Madrid, presso la Federcalcio spagnola, alla presenza del presidente della RFEF,, Ceo di Macron e, presidente del CTA . “Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo con la RFEF. – ha dichiarato Gianluca Pavanello – Si tratta di un’ulteriore conferma a livello internazionale della qualità del nostro prodotto e diventare lo sponsor tecnico del settore arbitrale della Reale Federazione Spagnola di calcio è un premio all’impegno, alla professionalità e passione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro. L’importanza del campionato di calcio spagnolo accresce ulteriormente la visibilità del nostro brand sul palcoscenico europeo che ci vede già protagonisti al fianco di moltissimi top club e federazioni. L’impegno, al fianco della RFEF, è quello di dare agli arbitri, a ogni livello, prodotti di altissimo profilo sia dal punto di vista tecnico, sia da quello del design.” “Con questo accordo la Federazione continua a sviluppare la propria strategia di diversificazione dei prodotti,– ha commentato Luis Rubiales – valorizzando tutti i campionati e settori legati al calcio che gestisce e aumentando così le opportunità di sfruttamento commerciale legate ai propri beni”. Gli arbitri spagnoli vestiranno Macron in tutte le competizioni RFEF: Liga, Liga2, Segunda Division B, Tercera Division, Copa del Rey, Copa Federacion, SuperCopa, Primera Division femminile, Segunda Division femminile, Copa de la Reina, Division de Honor Juvenil, Copa de Campeones Juvenil, Copa del Rey Juvenil, Campionati di Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, La Rioja, Islas Baleares, Melilla, Región de Murcia, Navarra, País Vasco. Anche gli arbitri dei campionati di futsal di tutte le categorie ‘vestiranno’ Macron. In totale saranno 17.000 arbitri nazionali e regionali di calcio e futbol sala.