Nuova regional partnership dell’FC Inter in Asia con il betting partner SDY Sports

SDY SPORTS, società emergente del settore online gaming in Asia (con sede in Malesia), diventa ufficialmente “Official Asian Online Gaming Partner” di FC Internazionale Milano per le prossime 2 stagioni. Lo rende noto l’Inter sul sito e sul suo profilo Linkedin.

Il brand SDY SPORTS sarà visibile sui LED a bordo campo nel territorio asiatico (per le partite casalinghe giocate allo Stadio di San Siro), sfruttando l’innovativa tecnologia Digital Overlay di geolocalizzazione dei contenuti, adottata dal club nerazzurro a partire da questa stagione. L’accordo prevede inoltre un programma di attività di marketing che saranno svelate nel corso della stagione.

“L’Inter è una delle squadre più popolari al mondo, con una forte fanbase a livello internazionale e questa partnership rappresenta senza dubbio uno dei traguardi più importanti per SDY SPORTS” le parole di Darwin Guo, CEO di SDY SPORTS. “Siamo lieti di vedere il brand SDY SPORTS associato ad una delle migliori squadre del mondo e non vediamo l’ora di sviluppare assieme attività pensate esclusivamente per i tifosi nerazzurri”. La partnership, dedicata alla regione asiatica, non prevede l’esclusività sulla categoria merceologica. (fonte: FC Inter)