VECCHIO AMARO DEL CAPO SPONSOR UFFICIALE DEL GIRO D’ITALIA 2020

Vecchio Amaro del Capo sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2020 ed esce con una speciale etichetta “rosa” (nella foto in primo piano), tributo alla manifestazione ciclistica più prestigiosa alla quale partecipa, quest’anno, per la prima volta. Un percorso di 3497,9 chilometri da sud a nord che Vecchio Amaro del Capo accompagnerà in tutte le 21 tappe con la sponsorizzazione del traguardo volante, la partecipazione nell’area Hospitality e sulle tavole degli italiani uniti per seguire il giro e brindare ai successi con l’amaro più amato.

Vecchio Amaro del Capo sarà presente alle 21 tappe della competizione ciclistica, che partirà sabato 3 ottobre dalla Sicilia, toccando l’Italia da sud a nord, accompagnando il Giro da Monreale a Milano (25 ottobre).