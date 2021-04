NEYMAR JR. & PUMA GO CRAZY IN FORTNITE

Puma ha collaborato con Neymar Jr. e Fortnite per lanciare la Neymar Jr. x Puma Crazy Playground, Creative Hub e premi esclusivi Puma per la Neymar Jr. Cup. Questa settimana, Neymar Jr. diventerà il primo atleta in assoluto a unirsi alla serie Icon di Fortnite come parte dell’attuale Season 6 “Primal” Battle Pass.

Oltre alle missioni per sbloccare i suoi outfit, Neymar Jr. e Puma assumeranno il controllo della Fortnite Creative dal 27 aprile al 4 maggio con uno Welcome Hub a tema parigino. Quando il giocatore è pronto per entrare in azione, può fare la coda per la playlist “Go Crazy Arena”, un’esperienza di combattimento casuale, creata dalla community di Fortnite per celebrare l’arrivo di Neymar Jr dal 27 aprile al 30 aprile.

La “Go Crazy Arena” offre un match 8 contro 8 con rigenerazioni infinite e potenziamenti che consentono ai giocatori di guadagnare oro eliminando gli avversari, sbloccando potenziamenti e bonus speciali per i giocatori e le loro squadre. Il primo a raggiungere le 200 eliminazioni vince.

L’evento culmina con la “Neymar Jr. Cup” in cui i giocatori possono competere in un massimo di 10 partite nella finestra temporale di tre ore per vincere le scarpe da calcio Puma x Fortnite Future Z. Il miglior giocatore di ogni paese in questo torneo in solitario riceverà un paio di Puma x Fortnite Future Z, un’edizione speciale ed esclusiva non in vendita.

“E’ un onore e un sogno essere il primo atleta in assoluto a presentare i propri capi e le modalità di gioco personalizzate nel fenomeno mondiale che è Fortnite. Questo mi dà anche l’opportunità di giocare con i miei fan e di entrare in contatto con la gaming community”, ha dichiarato Neymar Jr.” Ci sono così tante modalità e missioni folli da giocare che non vedo l’ora che le persone le sperimentino tutte. Let’s play!“

Per celebrare questo importante lancio, Puma ha collaborato con @silni.art per creare un paio di scarpe da calcio personalizzate Puma Future Z che Neymar Jr. indosserà in campo stasera contro il Manchester City nella semifinale del Champions League.

L’edizione Spectra personalizzata della Future Z presenta una fascia di compressione FUZIONFIT+ nella parte centrale del piede con i loghi di Neymar Jr visualizzati sul lato mediale di ogni scarpa. Sul lato laterale ci sono le Primal di Neymar Jr che possono essere sbloccate all’interno del gioco Fortnite.