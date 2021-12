Nascono $CPFC e $VERDAO: I tifosi più “vicini” a Crystal Palace e Palmeiras con Socios.com

(di Michael Pellegrino) – Crystal Palace FC e Palmeiras hanno lanciato i loro Fan Token sull’app Socios.com.

$CPFC(Crystal Palace Football Club Fan Token) e $VERDAO(Sociedad Esportiva Palmeiras Fan Token) consentiranno ai fan dei due storici club di: influenzare le decisioni della propria squadra, vincere premi VIP, scambiare Fan Token tra loro e partecipare a numerose attività dei club (prendere parte a sondaggi, pronostici di alcuni match e vincere biglietti per le gare nel corso della stagione).

Tutto verrà gestito dall’app di criptovalute, fondata nel 2018 da Chiliz (società fintech) si tratta di una piattaforma direct-to-consumer (D2C) che utilizza la tecnologia blockchain per fornire, ad una società sportiva o azienda, uno strumento per coinvolgere la propria rete di fanbase. La strategia è quella di creare una community che possa sia mettere in contatto tifosi e squadra (sfruttando la passione e la fede per quel determinato sport o gioco) sia “attrarre” investitori esterni aumentando il profilo del settore. Le sponsorizzazioni forniscono quindi un modo semplice per raggiungere un pubblico globale. La moneta principale dell’app è la $CHZ (Chiliz token) e Socios conta almeno 1,2 milioni di download finora (il 70% dei quali solo nel 2021) con almeno 40 organizzazioni sportive che utilizzano la piattaforma per i propri Fan Token(importanti club di calcio europei, le nazionali di calcio di Argentina e Portogallo e diversi team di F1, esports e cricket).

In totale i Fan Token hanno generato oltre 30 milioni di dollari per club e partner in poco più di 12 mesi. Recentemente diversi Token sono stati quotati nelle principali borse(con volumi di scambio di $PSG e $JUV che hanno raggiunto 300 milioni di dollari in circa 24 ore a fine dicembre 2020). Considerando la dinamica gli utenti possono davvero considerarsi degli azionisti e trarre vantaggio dal calo o dall’aumento di prezzo. Attualmente $CHZ ha una capitalizzazione di oltre 1,1 miliardi di dollari e genera un volume di scambi giornaliero di circa 200 milioni di dollari.