La Formula Uno incorona il campione del mondo 2021 su SKY

Domenica 12 dicembre sarà un’altra giornata storico per lo sport: sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena la sfida decisiva tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che a parità di punti si contenderanno fino all’ultima curva il titolo mondiale 2021 di Formula Uno.

Un evento unico per le quattro ruote: in 72 anni di storia della Formula Uno, era successo una sola volta prima d’ora, nel 1974 con Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni. Un’occasione per vivere un altro grande appuntamento con la storia dello sport, che Sky trasmetterà anche in chiaro su TV8, dando la possibilità a tutti gli italiani di assistere alla sfida per il titolo.

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà live dalle 14 di domenica (con ampio pre gara di un’ora e mezza) su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Di seguito la programmazione completa del weekend di gara:

Sabato 11 dicembre

Ore 9.15: sprint race 1 F2

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11: prove libere 3 F1

Ore 12: Paddock Live

Ore 13.15: #skymotori

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14: qualifiche sprint F1

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.40: sprint race 2 F2

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 12 dicembre

Ore 9.55: Formula Race F2

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: gara F1

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: #skymotori

Ore 19: Race Anatomy F1