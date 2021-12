Il brand di scommesse sportive OlyBet ha firmato una partnership con Luka Modrić

Il brand di scommesse sportive OlyBet (con quartier generale in Estonia( ha firmato una partnership con Luka Modrić (nella foto in un momento del press meeting), capitano della nazionale croata e centrocampista del Real Madrid. La partnership, focalizzata sull’area balcanica, offrirà agli appassionati di sport opportunità uniche di interagire con Luka di persona e sui social media.

“Ho scelto di collaborare con OlyBet perché è un marchio molto ambizioso in tutta Europa e anch’io sono una persona ambiziosa. Mi piace lavorare con aziende che hanno obiettivi che puntano all’eccellenza e OlyBet è uno di quelli”, ha spiegato Luka.

“OlyBet ha molte affinità con il campione croato: è stata fondata in una piccola nazione europea, l’Estonia, con grandi ambizioni e spirito competitivo. Luka rappresenta i valori del nostro marchio: è molto competitivo, ha tanta passione per lo sport e anche per l’eccellenza “, ha affermato Corey Plummer, CEO di Olympic Entertainment Group e OlyBet Group.

Il CEO Plummer ha aggiunto inoltre che OlyBet è leader di mercato nei Paesi Baltici e negli ultimi anni è cresciuto in nuovi mercati in tutta Europa. La creazione di nuove piattaforme digitali offre agli appassionati di sport esperienze innovative che beneficiano di partnership con atleti e organizzazioni sportive di alto profilo.

“OlyBet ha partnership con NBA, NHL a livello internazionale e in Italia con la Fiorentina con Olybet TV. Siamo stati a lungo sponsor dei Comitati Olimpici nei paesi in cui operiamo“, ha affermato Plummer.

OlyBet e la nuovissima piattaforma di sport e intrattenimento OlyBet TV, possono offrire una nuova forma di comunicazione per gli appassionati di sport. L’idea è quella di combinare intrattenimento sportivo e notizie. I fan di altri paesi europei in cui OlyBet è attiva hanno la possibilità di partecipare attraverso l’ambiente di scommesse del portale sportivo OlyBet. OlyBet Club offre inoltre ai propri clienti la possibilità di partecipare ai principali eventi sportivi, incontrare e tifare i propri idoli negli stadi di casa e partecipare a esclusive esperienze di intrattenimento.

OlyBet è il brand numero 1 di scommesse sportive, giochi online e gioco d’azzardo nei Paesi Baltici ed è diventato una delle principali piattaforme di intrattenimento in Europa. OlyBet Group è diventato negli ultimi anni il partner ufficiale per le scommesse sportive dei marchi NHL e NBA nei Paesi Baltici, nonché partner di scommesse e infotainment della società calcistica ACF Fiorentina che milita nel campionato italiano di Serie A. OlyBet crea contenuti e offre intrattenimento attraverso diverse piattaforme: scommesse sportive, giochi da casinò, poker ed e-sport, che sono disponibili in punti vendita e nei bar sportivi, oltre che online, e offre il suo contributo agli sport e agli atleti locali. OlyBet TV, è la più recente piattaforma di intrattenimento e notizie sportive in Europa che offre agli appassionati di sport la possibilità di guardare i loro contenuti preferiti in tutto il mondo.