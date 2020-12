Milan, disponibile la maglia limited edition firmata “BALR.”: design all-black e casual

(di Marco D’Avenia) – È stata lanciata sul mercato, proprio in queste ore, la maglia in edizione limitata nata dalla collaborazione tra AC Milan, Puma e “BALR.”. La jersey si propone come connubio fra abbigliamento street e sportivo. Design all-black e rosso ridotto al minimo per la divisa ora disponibile negli store del club milanese.

“BALR.” nasce nel 2013 ad Amsterdam come casa d’abbigliamento sportivo di lusso da un’idea dall’ex calciatore olandese Demy de Zeeuw e dagli imprenditori Juul Manders e Ralph de Geus. Dall’inizio del 2020 collabora con “Puma”, sponsor tecnico dei rossoneri, nella realizzazione di una linea d’abbigliamento casual ideata per il calcio, già disponibile dal 5 novembre.

Era stata annunciata mesi fa e da qualche settimana già circolavano immagini “rubate” che corrispondono in effetti al design reale di questa limited edition. Via il main sponsor “Fly Emirates”, sostituito dal brand della casa d’abbigliamento olandese. Resta, anche se meno definito, il “motivo” della prima maglia che ricorda le vetrate della galleria Vittorio Emanuele II, simbolo di Milano. Mentre lo stemma sociale non è più cucito, bensì impresso a caldo e in gomma. Sul retro è presente lo slogan del brand: “LIFE IN BALR.”. Il prezzo della speciale maglia rossonera è di 100 euro.