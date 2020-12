CRAI dedica il nuovo spot istituzionale al movimento della pallavolo

(di Daniele Caroleo) – Nelle scorse ore è stato lanciato il nuovo spot istituzionale di CRAI, gruppo storico della distribuzione e dei dettaglianti alimentari (attivo in Italia da quasi cinquant’anni).

Nel video, della durata di 30 secondi, Crai racconta la passione per la pallavolo in una partita di volley giocata con un cocomero al posto del pallone ed in un campo piuttosto particolare, grande quanto tutta l’Italia.

“Crai e la nazionale di pallavolo uniscono il cuore di tutti gli Italiani”, è la frase che conclude questo spot, che si sviluppa tra le piazze più famose ed i luoghi più suggestivi del nostro territorio. Mentre scorrono le immagini, si vedono gli uomini e le donne della Crai giocare, per l’appunto, a pallavolo, tra alzate, bagher, schiacciate varie e recuperi impossibili a filo d’acqua.

Con questo commerciale, realizzato dall’agenzia Mosquito, partner di comunicazione del Gruppo Crai dal 2014, e da H7-25, la società, ha dunque inteso evidenziare la propria attenzione nei confronti di questo sport. Un’attenzione per altro sottolineata anche dagli accordi di sponsorizzazione sottoscritti con le Nazionali di Pallavolo Femminile e Maschile e del Club Italia e con la Federazione Italiana Pallavolo.