UEFA, Pepsi rinnova come soft drink partner: sponsor della Champions fino al 2024

(di Marco D’Avenia) – In una nota ufficiale la UEFA ha annunciato il prolungamento della sponsorship con “PepsiCo“. Il prodotto principale della multinazionale americana (il marchio Pepsi) sarà soft drink sponsor della Champions League fino al 2024. La collaborazione, iniziata nel 2015, include i diritti anche per la Supercoppa UEFA. Ma non solo “Pepsi”: nel contratto rientrano anche Gatorade, Doritos, Ruffles, Lipton, 7UP e SodaStream, aziende che rientrano nel portfolio di “PepsiCo”.

“PepsiCo è un partner affidabile, moderno e influente. Cercheremo di sfruttare tutta la loro esperienza per sviluppare insieme unventaglio di iniziative che andranno a beneficio dei tifosi di tutto il mondo nei prossimi anni”, così ha commentato il rinnovo il direttore marketing della UEFA Guy-Laurent Epstein. “PepsiCo”, infatti, e la UEFA Foundation for Children si sono rese protagoniste di varie iniziative sociali in Medioriente, come ad esempio la costruzione di aree gioco nei campi profughi di Za’atari e Azraq in Giordania.

Come anticipato, la collaborazione continua non solo per la Champions League, ma anche per la Supercoppa UEFA, che avrà i brand “PepsiCo” come sponsor fino al 2023. Per quanto riguarda invece le competizioni femminili, la “PepsiCo” ha annunciato già ad ottobre la sponsorship della UEFA “Women’s Champions League”, degli europei femminili, nonché delle competizioni U19, U17 e della “Woman Futsal Euro”.